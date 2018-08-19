Burhaniye sporcuları ağırladı

Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen 11.Briç Turnuvası büyük ilgi gördü.

Ahmet Akın Kültür Merkezinde 7 saat süren turnuvaya Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Çanakkale’den 144 oyuncu katıldı. Briç Federasyonu temsilcisi Turgay Demirkan’ın gözetiminde yapılan turnuva büyük heyecana sahne oldu. İlçe Temsilcisi Mehmet İpek ve Uğur Tarhal’ın ev sahipliği yaptığı turnuvaya 20 kadın sporcu da katıldı. Saat 12.00 başlayan karşılaşmalar saat 17.00 dolayında sona ererken, dereceye girenlerin ödülleri Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır tarafından verildi. Cemil Bahadır, briççileri ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtirken, katılımcılara teşekkür etti. Burhaniye Briç Temsilcisi Mehmet İpek’de, Belediye Başkanı Necdet Uysal ile katılımcılara teşekkür ederken, turnuvaların daha sık yapılacağını duyurdu. Turnuva da birincilere çeyrek altın, ikincilere gram, üçüncülere de yarım gram altın verildi. Grup birincileri ise, kupa ile ödüllendirildi.