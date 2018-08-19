Diğer
Kategoriler
19 Ağustos 2018 14:24

Burhaniye sporcuları ağırladı

29.

Burhaniye sporcuları ağırladı

19 Ağustos 2018 14:24

Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen 11.Briç Turnuvası büyük ilgi gördü.


Ahmet Akın Kültür Merkezinde 7 saat süren turnuvaya Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Çanakkale’den 144 oyuncu katıldı. Briç Federasyonu temsilcisi Turgay Demirkan’ın gözetiminde yapılan turnuva büyük heyecana sahne oldu. İlçe Temsilcisi Mehmet İpek ve Uğur Tarhal’ın ev sahipliği yaptığı turnuvaya 20 kadın sporcu da katıldı. Saat 12.00 başlayan karşılaşmalar saat 17.00 dolayında sona ererken, dereceye girenlerin ödülleri Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır tarafından verildi. Cemil Bahadır, briççileri ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtirken, katılımcılara teşekkür etti. Burhaniye Briç Temsilcisi Mehmet İpek’de, Belediye Başkanı Necdet Uysal ile katılımcılara teşekkür ederken, turnuvaların daha sık yapılacağını duyurdu. Turnuva da birincilere çeyrek altın, ikincilere gram, üçüncülere de yarım gram altın verildi. Grup birincileri ise, kupa ile ödüllendirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç