Burhaniye Ticaret Odasından Enflasyonla Mücadeleye Destek

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Ticaret Odası (BTO) Başkanı Mustafa Aysel ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Hasan Varol ve yönetim kurulu üyeleri, “Enflasyon ile topyekün mücadelede biz de varız” dediler.

Burhaniye Ticaret Odası Salonu'nda basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Mustafa Aysel ve ekibi bir dizi açıklamalarda bulundu. Aysel açıklamasında şunları söyledi. “Fiyat istikrarı makro ekonominin durumunu yansıtan en önemli göstergelerden biridir.

Türkiye 2002'den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir iyileşme elde etmiş, enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesi sağlanmıştır.

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağandışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift haneler çıkmıştır. Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir.

Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programını son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Zira, enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu, ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir.

Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır. Bu çerçevede TOBB ve Odalar-Borsalar, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da ülke çapında ortak bir dayanışma içindedir. 81 il ve 160 ilçede Odalarımız ve Borsalarımız Enflasyonla Mücadeleyi sahiplenmekte ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışma başlatmaktadır. Bu noktada özellikle vurgulamak isteriz ki, bu mücadeleye toplumun tüm kesimleri ne kadar güçlü destek olursa, etkisi de o kadar büyük olur.Reel sektörden finans sektörüne, kamudan vatandaşlarımıza kadar, tüm Türkiye olarak aynı hedefe kenetlenmeliyiz. Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz. Hem firmalarımızın hem de milletimizin, enflasyonla topyekün mücadeleye en geniş şekilde katılacaklarına inancımız tamdır” Yapılan açıklamanın ardından gazetecilerle kahvaltı yapan Mustafa Aysel ve ekibi, ilçe ekonomisi hakkında açıklamalarda bulundu ve yapacaklarını anlattı. .