Burhaniye Türkiye’nin stevia üretim merkezi oldu

11 yıl önce 20-30 fide ile üretime başlayan Selahattin Güvenç, yıllık 400 bin fide üretimine ulaşırken, Türkiye’nin her tarafına fide gönderiyor

İlçenin Çoruk Mahallesi yakınlarında kurduğu seralarda üretim yapan 68 yaşındaki Selahattin Güvenç, ilk zamanlar dışarıdan getirdiği tohumları kendi üretmeye başlarken, yıllık üretimini de 400 bine çıkardı.

Stevianın diyabete çare olduğunu anlatan Selahattin Güvenç, “ Stevia üreticiyim. 11 yıl oldu stevia ile uğraşalı. Diyabetlilerin bütün dünyada tek kurtuluşu, tek kullanacağı doğal tatlandırıcı bu. Burada fidelerini üretip yurdun her yerine gönderiyoruz. Bazı yerlerde çiftçiler tarlada ekimini yapıyor. Yurdun iç taraflarında soğuk bölgelerde ise saksıda yetiştirilip kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bizim üretim kapasitemiz 400 bin civarında. Sevkiyata başladık. Bu gün Mersin’e 5 bin adet gönderdik. Yarın Balıkesir’e gönderiyoruz. Pazartesi günü de İzmir’e göndereceğiz. Sevkiyatımız başlamıştır. Milletimize hayırlı olsun” dedi. Nakliyeci Orhan Salı da, ” Diyabet ve şeker hastalığına birebirdir. Kullanımı yaygınlaştırılmalı” dedi. Çalışanlardan Aysel Çetinkaya ise, “Şeker otu çok faydalı. Kendimde diyabet hastasıyım. Bunu kullanıyorum. Çok faydasını görüyorum” dedi. Özgür Bulut Bulum da,” Biz burada stevia şeker otunu üretiyoruz. Özellikle diyabet hastaları için önemli bir bitki. Sıfır kalori. Bir kere her şeyden öncesi sentetik tatlandırıcı kullanmak yerine doğal şeker otunu kullanmalı. Bütün diyabetli hastalara öneriyorum” dedi.