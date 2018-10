Burhaniye ve Gömeç'te 11 çiftçiye 55 düve dağıtıldı

Burhaniye Hayvan Pazarı'nda düzenlenen düve dağıtım programına Burhaniyeli ve Gömeçli genç çiftçiler katıldı. Her çiftçiye 5'er baş düve verilirken, dağıtım öncesi kuralar çekildi. Dağıtım törenine, Burhaniye İlçe Müdürü Mustafa Orhan ile Gömeç İlçe Müdürü Ayşe Çetin ve teknik elamanlarla çiftçiler katıldı. Her zaman çiftçilerin yanında olduklarını anlatan Burhaniye İlçe Müdürü Mustafa Orhan, “Bakanlık olarak Burhaniye'de 6 çiftçimize 30 büyükbaş, Gömeç'te 5 çiftçimize 25 büyükbaş hayvan dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bakanlık olarak, çiftçilerimizin üretimde bulunmaları kendi aile bütçelerine katkıda bulunmaları ve ülkemizin kırmızı et ihtiyacının karşılanmasında katkı sağlamak üzere hayvan dağıtımı yapıyoruz. Çiftçilerimiz, böylelikle ülkemizin üretimine katkıda bulunuyorlar. Bizde, her zaman ihtiyaçlarını karşılamak üzere hayvanların dağıtımından bakımına, aşılanmasına ve beslenmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi. Genç çiftçilerden İpek Karaca, “ Bakanlığımızın genç çiftçi projesinde bende genç çiftçi adayıyım. Bu gün hayvanlarımızı alıp almak için buraya geldim. Bunları geliştirip çoğaltıp aile ekonomisine katkıda bulunacağız” dedi. Hüseyin Altay da,” Devletimizin desteklemeleri sayesinde aldığımız 5 tane büyükbaş hayvanı büyütüp geliştirip bir şekilde devlet ekonomisine katkıda bulunmak istiyorum” dedi. Lütfü Sarıbaş ile, “Genç çiftçi projesinden almış olduğumuz 5 tane düveyi geliştirip aile ekonomisine katkı yapacağız. Allah, devletimize zeval vermesin. Bakanlığımızdan razı olsun. Bizimle ilgilendikleri için ilçe müdürlüklerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Veteriner arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.