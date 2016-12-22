Burhaniye Yat Limanı için tonozların dökümüne başlandı

Burhaniye Belediyesi, Burhaniye Yat Limanında ki yenilme ve iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yat limanında teknelerin daha güvenli bir şekilde bağlanması için tonoz dökümlerine başlandı.

Burhaniye Belediyesi İskele Mahallesinde bulunan Burhaniye Yat Limanındaki yenileme çalışmalarına tonoz dökümleri ile devam ediyor. Yat Limanında daha önce yapılan güvenlik çalışmalarının ardından teknelerin daha güvenli bir şekilde bağlanması adına Burhaniye Belediyesi ekipleri tonoz döküm işlerine başladı. Her biri 5 ton olan tonozlar soğuk havaya rağmen aralık verilmeden dökülürken Ocak ayı içerisinde toplamda 36 adet tonoz denize atılmak üzere hazır hale gelecek. Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal yat limanını amacına uygun işletmeye sunmak üzere çalışmalarına devam ederken limanı liman yapan özellikleri de bir bir yerine getiriyor. Daha önce güvenlik açısından İskele Yat Limanında güvenlik kamerası, giriş çıkışlar gibi konularda yenileme yapılırken şimdi de teknelerin güvenli bir şekilde bağlanması ve zarar görmelerini engellemek amacıyla tonoz dökümleri gerçekleştiriliyor. Burhaniye Yat Limanının Burhaniye için önemli bir gelir kaynağı olabileceğini ancak amacına uygun işletilmediğinden dolayı atıl bir şekilde durduğunu ifade eden Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal “Göreve geldiğimizde Burhaniye Yat Limanı konusunda çalışmalarımıza başladık. Gerekli işlemler konusunda yapılması gerekenleri tespit ederek bu işleri bir bir yerine getirmeye çalışıyoruz. Burhaniye Yat Limanını amacına uygun işletmek için yaptığımız bir dizi çalışmalarımız var! Elbette tam bir yat limanı olması için daha yapmamız gereken çok iş var ama güvenlik gibi konularını hallettiğimiz gibi teknelerin bağlanması için kullanılan tonoz işlerini de şuanda hallediyoruz. Bir aksilik olmaz ise Ocak ayı içerisinde tonozları deniz dibine yerleştirmesini yapacağız” dedi.