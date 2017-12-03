Burhaniye Zeytin OSB’de temeller atılmaya başlandı

Zeytincilik Organize Sanayi Bölgesinde müteşebbis Sinan Oğuz Başkurt’a ait arazide Zeytin işleme tesisi yapılmak üzere inşaata başlandı.

Fabrika inşaatını incelemek ve müteşebbis Oğuz Başkurt’a hayırlı olsun dilemek için inşaat alanına giden AK Parti Burhaniye İlçe Başkanı Onur Bedir ve Burhaniye Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili İsmail Çancı, Burhaniye’nin zeytinde marka olacağını söylediler. Onur Bedir, “Burhaniye ilçemiz hem kamu yatırımları hem de özel sektör yatırımları olarak günden güne büyüyor, kalkınıyor, bunda payı olan herkese teşekkür ederiz.” diye konuştu. Müteşebbis Oğuz Başkurt tarafından yaklaşık 2 milyon 500 bin TL yatırım bedelli ile hizmete sokulacak sofralık zeytin işleme tesisi, Organize Sanayi Bölgesinde temeli atılan ilk tesis olma özelliğinide taşıyor. Tesis hakkında bilgi veren Oğuz Başkurt, “Bittiğinde yaklaşık 2 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste, yıllık bin ton sofralık zeytin işleyeceğiz.“ dedi. Tesisi önümüzdeki sezona yetiştirmeyi planladıklarını belirten Başkurt, işletmede 10 kişilik bir istihdam sağlanacağını söyledi. AK Parti Burhaniye İlçe Başkanı Onur Bedir, aynı zamanda Ayvalık Belediyesi Meclis Üyesi olan müteşebbis Oğuz Başkurt’a böyle bir yatırımın gerçekleştirilmesinde Burhaniye’yi tercih ettiği için müteşekkir oldukları, yapılan bu tip tesisler ile bölge zeytinciliğinin gelişeceğini, işsizliğin azalacağını, bölge çiftçisinin ürünlerinin daha da değer kazanacağını söyledi. Sofralık Zeytin İşleme Tesisinin Proje danışmanı da olan AK Parti Grup Başkanvekili İsmail Çancı; “Zeytincilik Organize Sanayi bölgesinin kuruluşundan bu yana konuyu yakından takip ediyoruz. Organize sanayi bölgesinin devreye girmesiyle zeytindeki ilave katma değer de bölge de kalacaktır. Bu gibi kümelenme projeleri devlet tarafından da desteklenmektedir. Oğuz Başkurt’a ait tesis için de Tarım Bakanlığının hibe desteği verdi. Organize Sanayi bölgelerinde yapılan tesisler hibe destekleri için yapılan başvurularda ilave değerlendirme puanı verilmektedir“ dedi.