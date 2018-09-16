Burhaniye Zeytincilik OSB'de ilk fabrika kuruldu

Burhaniye ilçesinde, 2006 yılında il adımı atılan Zeytincilik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk işletme ruhsatı 2018 yılında verildi.

Burhaniye Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde bu sezon faaliyete geçecek olan sofralık zeytin işleme fabrikası, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yüzde 50 hibe desteği aldı. Tesisle ilgili bilgi veren işletme sahibi Sinan Oğuz Başkurt, "11. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programında başvurduğumuz proje dosyası ile yüzde 50 hibe desteği aldığımız tesisimiz bu yıl hizmete geçiyor. İlk etapta naturel yeşil ve naturel siyah sofralık zeytin işleyeceğimiz tesisimize, tam otomatik renk ayırma makinesi de tedarik ettik. Bu makine sayesinde istenmeyen renkteki ve çürük durumdaki zeytinler otomatik olarak ayıklanıyor. Bu makine ile saatte 3 ton zeytini ayırabiliyoruz. Burhaniye'de ilk kez faaliyete geçecek bu makine ile dışarıya da hizmet vereceğiz. Zeytin müstahsillerimize, kilogram başına tespit edeceğimiz bir fiyatla zeytin renk ayırma hizmeti sunmayı da planlıyoruz. Böylece, tüketime sunulacak olan sofralık yeşil ve sofralık siyah zeytin üretiminde kalite kayıplarını minimuma indirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Zeytincilik OSB Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Çancı ise, "Bu projemiz ile Burhaniye Zeytincilik İhtisas OSB'de ilk işletme ruhsatının kesilmesi sevincine de ortak olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Son model makineler ile faaliyete geçecek olan tesis, orta ölçekli işletmeler için de örnek olacak nitelikleri taşıyor. Yıllık 200 ton yeşil, 200 ton da siyah zeytin işleme kapasitesine sahip olan tesis, bölgeye 10 kişilik bir istihdam olanağı da sağlayacak” diye konuştu.