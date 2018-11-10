Burhaniye'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri

Burhaniye ilçesinde, Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümü anma programı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanında, anıta çelenk konmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylendi.

Reha Yurdakul Salonu'ndaki törenlerde, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapıldı, sergilenen Atatürk Oratoryosu da büyük ilgi gördü. Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hazırladığı anma programı yoğun ilgi gördü. Salonu dolduran yüzlerce vatandaş programı başından sonuna kadar büyük bir dikkatle izlerken, Müzik Öğretmeni Önder Onur Algül'ün bağlaması eşliğinde öğrencilerin sahnelediği oratoryo büyük ilgi gördü. Göktüğ Dağaşan'ın sergilediği zeybek oyunu da büyük alkış aldı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Tarih Öğretmeni Mehmet Özer yaptı. Törenin sonunda, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilerin ödülleri Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mümin Ertuğran ve Belediye Başkanı Necdet Uysal tarafından verildi. Kaymakam Hüseyin Öner, töreni hazırlayan Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Arıcan ile görev alan öğretmen ve öğrencileri kutladı. 10 Kasım törenlerine, Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Mümin Ertuğran ve Belediyle Başkanı Necdet Uysal'ın yanı sıra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç.Oğuzhan İlban ve Burhaniye Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Alaaddin İrdem ile siyasi partilerin başkanları, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.