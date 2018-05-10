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10 Mayıs 2018 09:46

Burhaniye’de 101 liseli için sazlı sözlü mezuniyet töreni

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Anadolu Lisesinden 101 öğrenci için düzenlenen mezuniyet töreninde büyük coşku yaşandı.

Burhaniye’de 101 liseli için sazlı sözlü mezuniyet töreni

10 Mayıs 2018 09:46

Okul bahçesinde düzenlenen töreni, Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz’da izledi.


Okul bahçesinde düzenlenen törene veliler büyük ilgi gösterdi. Tören sırasında yapılan bayrak devir teslim töreninin ardından sahneye çıkan halk oyunları ekibi büyük alkış alırken, öğretmenlerinin sazları eşliğinde türkü söyleyen öğrenciler de törene renk kattı. Konuklara etli pilav ve ayran ikramı yapılırken, mezun öğrencilerin temsili diplomaları da öğretmenler tarafından verildi. Okul Müdürü Bayram Eroğlu yaptığı konuşmada, öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen tüm idareci öğretmen ve velilere teşekkür etti.




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