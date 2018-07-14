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14 Temmuz 2018 14:22

Burhaniye’de 1,5 kilometrelik bisiklet yolu

Burhaniye Belediyesi, Obus Caddesi’nde yapımı tamamlanan bisiklet yollarının boyama çalışmalarına başladı.

Burhaniye’de 1,5 kilometrelik bisiklet yolu

14 Temmuz 2018 14:22

Akabinde Yılmaz Akpınar Bulvarı’nda boyama çalışmalarına start verecek olan Belediye ekipleri, işlerin bitiminde toplam 1.5 kilometrelik bisiklet yolunu tamamlamış olacak.


Obus Caddesi’nde 750 metrelik bisiklet yolunda düşey işaretlemeleri tamamlayan Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yatay işaretleme ve boyama çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Yapılan işleri Başkan Yardımcısı Güngör Persil ile yerinde inceleyen Belediye Başkanı Necdet Uysal, Obus Caddesi’nden sonra bulvar geçişiyle birlikte Yılmaz Akpınar Bulvarı’nda bisiklet yolu çalışmalarına başlanacağı bildirdi.


Yılmaz Akpınar’daki 750 metrelik yol ile birlikte iki etabın tamamlanmasının ardından toplam 1.5 kilometrelik bisiklet yolunun kullanıma hazır olacağını ifade eden Uysal, “Bunların yanı sıra, Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı’nda planlanan park ve oyun alanları projesinde yer alan çift yönlü bisiklet yollarının entegrasyonunun sağlanması ve toplamda 3 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu güzergahının ilçemize kazandırılması için Obus Caddesi’ndeki yol yapım projesini tasarladık ve hayata geçirdik. Bisiklet yollarının boyanması ve düşey işaretlemelerin de yapılmasıyla proje tam anlamıyla bitirilmiş olacak” diye konuştu.




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