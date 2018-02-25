Burhaniye’de 150 çiftçi Tarım Fuarına katıldı

Kepsut ilçesindeki 9. Balıkesir Tarım Fuarını gezen çiftçiler Ziraat Odası Başkanı Ali Duman’a teşekkür etti.

Burhaniye de Ziraat Odası Başkanlığı geleneksel fuar gezilerini sürdürürken, geçtiğimiz hafta sonu da Kepsut’daki Balıkesir Tarım Fuarı gezildi. 4 otobüsle Kepsut’a giden çiftçileri Belediye Başkanı Necdet Uysal ve Burhaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mustafa Orhan’da yalnız bırakmadı. Burhaniye belediyesi de fuara otobüs kaldırdı. Gıdadan, tarım alet ve makinelerine, tohum ve meyve fidanlarına kadar çok sayıda ürünün görücüye çıktığı fuar büyük ilgi gördü. Fuar gezisinin çok yararlı olduğunu anlatan Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Ali Duman,” Fuarlara katılmayı gelenek haline getirdik. Bu defada 150 kişiyle Kepsut’taki 9. Balıkesir Tarım Fuarına katıldık. Çiftçilerimiz yeni tarım aletleri ile tohum ve meyve fidelerini ve gıda maddelerini gördü. Çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Katılan çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Fuar gezilerimiz devam edecek” dedi.