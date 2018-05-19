Burhaniye’de 19 Mayıs kutlandı

Gençlerin marşlarla coşkulu bir şekilde eşlik ettiği yürüyüş sonrasında, 8 Eylül Stadı’ndaki törenlerde büyük coşku yaşandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlatılan törenleri, Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mümin Ertuğran, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Başsavcı Hüseyin Tunvel ve BUYO Müdürü Doç. Dr. Oğuzhan İlban, daire müdürleri, öğretmenler ve veliler izledi. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Burhaniye İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sabri Pekşen yaparken, beden eğitimi öğretmeni Halil Aydın’da şeref çağrısı yaptı. Müzik öğretmeni Hülya Korkmaz yönetiminde Gençlik Marşı okunurken, erkekler ve kızlar arasında bayrak yarışı düzenlendi. Bazı öğrenciler şiirler okurken, sporda ve diğer etkinliklerde dereceye giren öğrencilerin ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Halk oyunları ekiplerinin gösterileri büyük ilgi görürken, Rıza Güven öncülüğündeki tekvando takımının gösterileri de törenlere damgasını vardı. Kaymakam Hüseyin Öner, törende emeği geçen öğretmenleri tebrik etti.