Burhaniye’de 20 Ramazan Davulcusu göreve hazır

30 gün boyunca 20 davulcu, Burhaniye’nin tüm mahallelerinde görev yapmaya hazır.

11 ayın sultanı Ramazan için tüm hazırlıklarını tamamlayan Burhaniye Belediyesi, Ramazan’ın vazgeçilmez geleneklerinden olan sahur davulcularını da belirledi. Ramazan’da Burhaniyelileri sahura 20 davulcunun uyandıracağı açıklandı. Belediye Hizmet Binası önünde davulcularla bir araya gelen Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç, görev mahalleleri belirlenen davulculara hayırlı bir Ramazan ayı geçirmelerini dileyerek, kendileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.