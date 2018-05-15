Burhaniye’de 3 boyutlu resim sergisi

Resim öğretmeni Yıldırım Alpaslan Şahin’in öncülüğünde hazırlanan 50 resim büyük ilgi gördü.

Burhaniye Anadolu Lisesi Salonu’nda düzenlenen sergiyi Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz da gezerken, eserler büyük ilgi ördü. Resimlerin kağıt ve tuval üzerine yapıldığını anlatan resim öğretmeni Yıldırım Alpaslan Şahin, resim çalışmalarının önümüzdeki sezonda da devam edeceğini anlattı. Öğretmen Şahin ve öğrencileri kutlayan okul müdürü Bayram Eroğlu da, 3 boyutlu resimlerin ilk kez yapıldığını söyledi.