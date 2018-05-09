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09 Mayıs 2018 13:40

Burhaniye’de 450 öğrenci Çanakkale’ye yolcu edildi

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi, Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi (BENGİ) kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği okullardan maddi durumu elvermeyen öğrencileri Çanakkale ile tanıştırmaya devam ediyor.

Burhaniye’de 450 öğrenci Çanakkale’ye yolcu edildi

09 Mayıs 2018 13:40


Geçtiğimiz hafta 300 öğrenciyi Çanakkale ziyaretine götüren Burhaniye Belediyesi, bu hafta da 450 genci daha tarihi topraklarla tanıştırıyor. Bugün hareket eden grubu, Burhaniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır yolcu etti.


Gençlere tarih bilincini, şehitlik, vatan ve bayrak sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen tarihi ve turistik gezi kapsamında Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Burhaniye Anadolu Lisesi, Celal Toraman Anadolu Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, başlarında idareci ve rehber öğretmenleriyle birlikte Çanakkale’ye gitti.


Çanakkale’nin tarihte çok önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan, Çanakkale’yi anlamanın ve anlatmanın her vatandaşın vazifesi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Belediye olarak öğrencilerimizi Çanakkale ruhunun oluştuğu topraklarla tanıştırmak için araç temin ediyoruz. Gençlerimiz için rahat, konforlu ve yeni model otobüsler temin ettik. İhtiyaçları olan kumanya ve sular da belediyemizce veriliyor. Her otobüste öğrencilerimize bilgi vermek üzere bir tur rehberi bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öngörülen Çanakkale gezisinde gençlerimiz, tarihi ve turistik yerleri geziyor, şehitliklerimizi görüyor. Biz de bunun için elimizden gelen desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Herkesin Çanakkale’yi gezip görmesi, bu atmosferi yaşaması gerekir” diye konuştu.




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