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05 Aralık 2017 13:51

Burhaniye’de 50 yıllık çiçekçi takdir topladı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, çiçekçilik işletmelerinin sayısı artarken, 50 yıl önce mesleğe başlayan Refik Dinçer’ de önder çiçekçi oldu.

Burhaniye’de 50 yıllık çiçekçi takdir topladı

05 Aralık 2017 13:51

Körfezdeki ilçelerin park, bahçe ve caddelerini süsleyen çiçekleri kendilerinin ürettiğini anlatan 75 yaşındaki Dinçer, işini severek yaptığını söyledi.


Burhaniye’de çiçek ve dış mekan süs bitkileri üreten Refik Dinçer, 50 yıldan bu yana çiçek ürettiğini söyledi. Mesleğinde iddialı olduğunu anlatan Refik Dinçer, yörenin ilk çiçekçilerinden olduğunu anlattı. Körfez yöresindeki belediyelere çiçek verdiklerini anlatan Dinçer, ”Bu işe 50 yıl önce başladık. Her geçen yıl işimizi geliştirdik. Şu anda 25 adet seramız bulunmaktadır. Ürettiğimiz çiçekler, park ve bahçelerle caddeleri süslüyor. Ben bu işi severek yapıyorum. Yeniden dünyaya gelsem gene çiçekçi olurum” dedi.




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