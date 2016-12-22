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22 Aralık 2016 14:02

Burhaniye’de, 80 yaşındaki eğitimci 10 kitap yazdı

Burhaniye’de, 80 yaşındaki eğitimci 10 kitap yazdı

22 Aralık 2016 14:02

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 80 yaşındaki emekli eğitimci Ferit Berk, bu güne kadar 10 kitap yazdı. 30 yıl Avustralya’da kalan Berk, 5 yıl önce yerleştiği Burhaniye’de kitap yazmaya devam ediyor.
Burhaniye’de İmko Tatil Sitesinde oturan Ferit Berk, yılar önce gittiği İngiltere’de mastır ve doktora yaptıktan sonra gittiği Avustralya’da 30 yıl kaldı. Sosyal Hizmet Uzmanı olan berk bu güne kadar biri şiir kitabı olmak üzere 7 kitap yazdı. Yurda döndükten sonra da yazmaya devam ederken, 3 kitabının da yayına hazır olduğunu söyledi. Şiirler Köprüsü, Sosyalizm Öldü mü, Küreselleşme, Dünyayı Sömürgeleştirme Süreci, Toplumsal Sorunların Kaynağı ve Çözüm Yolları, Zeka Geliştirici ve Eğlenceli Bilmeceler ve Fıkralar ile Avustralya Raporları adlı kitapları yayınlanan Berk, yazmaya devam ediyor. Araştırmayı ve yazmayı çok sevdiğini anlatan Ferit Berk, insanları çok okumaya çağırdı. Berk, 3 kitabının yayına hazır olduğunu ve sağlığı elverdiğince yazmaya devem edeceğini söyledi.



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