Burhaniye’de 9 bin 150 öğrencinin karne sevinci

8 Eylül İlkokulunda yapılan karne dağıtım töreni, ilçe Kaymakamı Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Necdet Uysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan, İlçe Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik, Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı, Askerlik Şube Başkanı, ilçenin kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve bir grup öğrenci velisinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Kaymakam Hüseyin Öner, öğretmen ve öğrencilere iyi tatiller diledi. Kaymakam Öner, “Başarılı bir eğitim-öğretim yılını hep birlikte geride bıraktık. Bu vesileyle başta öğretmenlerimiz olmak üzere çocuklarımızın, gençlerimizin eğitiminde, iyi yetişmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Öğretmen ve öğrencilere iyi tatiller diliyorum. Öğrencilerimizin yaz tatili döneminde sevdikleri, vakit geçirmekten hoşlandıkları şeyleri yapmalarını tavsiye ediyorum. Sevdiğiniz şeylerden birinin de kitap okumak olmasını istiyorum. Ayrıca bu eğitim-öğretim döneminde valiliğimiz koordinesinde yürütülen BENGİ Projesi kapsamında okullarımızla gerçekleştirdiğimiz “Kitap Okuma Saatlerine” katılım sağlayan ilçemiz kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile birlikte karne heyecanını paylaşmak istedik. Bu vesileyle kurum amirlerine ve başta öğretmenlerimiz olmak üzere eğitime desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Burhaniye de 9 bin 150 öğrenci karne sevinci yaşadı.