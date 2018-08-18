Burhaniye’de Abdullah Şahin Tiyatrosu gülmekten kırdı geçirdi

Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Abdullah Şahin Tiyatrosu’nun oynadığı “Nafile Adam” adlı oyunu izleyenleri gülmekten kırd geçirdi. Ören Amfi’de oynanan oyunu Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır, CHP İlçe Başkanı Tarık Erdil, Belediye Meclis Üyesi Galip Yardımcı ve Ören Mahalle Muhtarı Salih Erden ile birlikte yaklaşık bin tiyatro sever izledi.

Usta oyuncu Abdullah Şahin ve ekibi “Nafile Adam” adlı oyunları ile Burhaniyelileri büyüledi. Kurduğu diyaloglarla izleyicileri de oyuna katan Abdullah Şahin ve ekibi büyük alkış aldı. Oyunun sonunda Abdullah Şahin ve ekibine çiçek vererek teşekkür eden Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır, tekrar Burhaniye de görmek istediklerini söyledi. Sanatçılara zeytinyağı da hediye eden Bahadır, “ Abdullah Şahin ağabeyimize ve ekibine bu güzel oyunları nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Kendilerini ilçemizde görmekten çok memnun olduk. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.