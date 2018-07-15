Burhaniye’de açılan kurslar kadınları üretici yaptı

Kadınlar, kış aylarında yaptıkları el emeği göz nuru eserleri Ören Çarşısı’nda satmaya başladı.

Öğrendiklerini yaparak görücüye çıkarıp satan Zeynep Kilciler, 2 yıl süreyle takı tasarım kursuna katıldığını anlattı. Bütün ürünlerinin el emeği olduğunu anlatan 3 çocuk annesi Kilciler, “2 yıl süreyle Özlem Tezcan’ın öğretmenliğini yaptığı takı tasarım kurslarına katıldım. Şimdi de burada kolye, bileklik ve fular gibi ürünleri satıyorum. Ürünlerin hazırlanmasında bazı arkadaşlarımda bana yardımcı oluyorlar. Kurslar bizleri üretici yaptı. Bize bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorum” dedi.