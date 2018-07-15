Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 13:30

Burhaniye’de açılan kurslar kadınları üretici yaptı

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslar kadınları üretici yaptı.

Burhaniye’de açılan kurslar kadınları üretici yaptı

15 Temmuz 2018 13:30

Kadınlar, kış aylarında yaptıkları el emeği göz nuru eserleri Ören Çarşısı’nda satmaya başladı.


Öğrendiklerini yaparak görücüye çıkarıp satan Zeynep Kilciler, 2 yıl süreyle takı tasarım kursuna katıldığını anlattı. Bütün ürünlerinin el emeği olduğunu anlatan 3 çocuk annesi Kilciler, “2 yıl süreyle Özlem Tezcan’ın öğretmenliğini yaptığı takı tasarım kurslarına katıldım. Şimdi de burada kolye, bileklik ve fular gibi ürünleri satıyorum. Ürünlerin hazırlanmasında bazı arkadaşlarımda bana yardımcı oluyorlar. Kurslar bizleri üretici yaptı. Bize bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    37°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    37°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    35°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç