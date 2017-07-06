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06 Temmuz 2017 15:15

Burhaniye’de Aile Sağlığı Merkezlerinin sayısı artıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, göçlerle nüfus artarken, hizmet veren Aile Sağlığı Merkezlerinin sayısı da artmaya başladı.

Burhaniye’de Aile Sağlığı Merkezlerinin sayısı artıyor

06 Temmuz 2017 15:15

Koca Cami Mahallesi Çay sokakta kurulan 9. Nolu Aile Sağlığı Merkezi hizmete girerken, Dr. Orhan Ülgen’de merkezin ilk hekimi oldu.


Sağlık Bakanlığının aile hekimlerine düşen hasta sayısını azaltmaya yönelik çalışmaları devam ederken, Burhaniye’de 8 olan Aile Sağlığı Merkezi sayısı da 9’a çıktı. Koca Cami Mahallesi Çay Sokakta Aile Hekimliği Merkezi’nin açılması çevrede oturanları sevindirdi. Dr. Orhan Ülgen’de merkezin ilk hekimi oldu. Günde 30-40 hastaya baktıklarını anlatan Dr. Orhan Ülgen, ”Merkezimiz yeni açılmasına rağmen hasta sayımız iyi. Gelen hastalarımıza hizmet verirken, saat 16.30 ile 17.30 saatleri arasında da merkezimize gelemeyen hastaları ziyaret ediyoruz” dedi. Sağlık Bakanlığının hekim başına düşen hasta sayısını düşürmeye çalıştığını anlatan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Faruk Kendigelen, Aile Sağlığı Merkezlerinin sayılarının artırılacağını. kaydederken, yeni açılan merkeze ikinci bir hekimin atanacağını söyledi.




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