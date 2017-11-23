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23 Kasım 2017 14:23

Burhaniye’de akademisyenler çiğ köfte partisinde buluştu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda (BUBYO) geleneksel hale gelen çiğ köfte etkinliğine bir yenisi daha eklendi.

Burhaniye’de akademisyenler çiğ köfte partisinde buluştu

23 Kasım 2017 14:23

Personel arasındaki birlikteliğin ve motivasyonun arttırılması için her yıl düzenlenen etkinlikte, BUBYO çalışanı Serdar Çimtay’ın hazırlamış olduğu Elazığ usulü çiğ köftelerin tadına bakıldı.


Etkinliğe, Okul Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban, Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Muammer Bezirgan, Öğretim üyeleri ve idari personel katıldı. BUBYO’da düzenlenen etkinliğin sonunda Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. BUBYO Ailesinin bu tür organizasyonlarla birlikte daha güçlü hale geldiğini belirten Müdür İlban, Ekip çalışması ve birlikte hareket etmenin kamu kurumları açısından önemli olduğunu, bu tür etkinliklerin kurumun motivasyonunu yükselttiğini, birlikte daha güçlü hale geldiklerini belirtti. İlban, Tüm personele katılımlarından dolayı teşekkür etti.




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