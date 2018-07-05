Burhaniye’de Alaturka Akşamlar konseri coşturdu

İskele Yat Limanında İsmail Özkan’ın sunuculuğunu yaptığı konser de Umut Akyürek ve Nur Ertürk’ün türküleri Burhaniyelileri coşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin katkıları ile düzenlenen konsere, Burhaniye Belediyesi ev sahipliği yaparken, konseri, Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Başkan Yardımcıları Cemil Bahadır, Cemal Akkılınç ve Meclis üyesi Galip Yardımcı ile yaklaşık 2 bin sanatsever izledi. Konser alanını erken saatlerde dolduran vatandaşlar türkülere eşlik ederken sanatçıları bol bol alkışladı. Burhaniyeli hemşerileri ile birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduklarını anlatan İsmail Özkan, Burhaniye’nin eşsiz doğası ve tarihi ile bulunmaz bir tatil beldesi olduğunu kaydetti. Umut Akyürek ve Nur Ertürk’de Burhaniyelilere teşekkür etti. İsmail Özkan’ın da birbirinden güzel türküler söylediği konserin sonunda sahneye çıkan Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Necdet Uysal, sanatçılara çiçek ve hediye takdim etti. Sanatçılara teşekkür eden Kaymakam Hüseyin Öner, “Sizler ilçemizin sesini Türkiye’ye duyurdunuz. Emeğinize çok teşekkür ederiz. İsmail Özkan’a da ayrıca teşekkür ediyorum. Sizleri ağırlamaktan çok mutluyuz. Tekrar bekliyoruz” dedi. Konserin sonunda çok sayıdaki vatandaş sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.