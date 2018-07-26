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26 Temmuz 2018 11:46

Burhaniye’de altyapı çalışmaları sürüyor

Burhaniye ilçesinde, Merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım ve peyzaj düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Burhaniye Belediyesi, alt yapı çalışmalarına da büyük önem veriyor.

Burhaniye’de altyapı çalışmaları sürüyor

26 Temmuz 2018 11:46

Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sıkıntı ve şikayet olan bölgelerdeki talepleri dikkate alarak, sorunları bir bir gideriyor.


Bu kapsamda, özellikle kış aylarında sıkıntılı bir bölge olan Hürriyet Mahallesi Postacı Mevkii’nde menfez yapımına başlayan Belediye ekipleri, su baskınlarının neden olduğu sorunları ve kötü kokuyu önlemek amacıyla çalışmalarına start verdi. Başkan Yardımcısı Güngör Persil, yapım işlerini denetlemek üzere teknik ekibiyle birlikte bölgedeydi.


Kuyu Durağı’ndan Postacı Mevkii’ne gelen menfezin Karayolu ile bağlantısını yaptıklarını ve bu sayede Seklik Tepesi ile Şarköy tarafından gelen yağmur sularının mahalleye olan etkisini büyük oranda azaltacaklarını söyleyen Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Bu kısımda su baskınları yoğun olduğu için vatandaşlarımız tarafından sürekli şikâyet geliyordu. Halkımızın taleplerini yerine getirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üstü kapalı, betonarme menfez ile bu bölgedeki sorunu ve kötü kokuyu önlemeyi amaçlıyoruz” dedi.




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