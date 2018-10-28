Burhaniye'de Arif Şentürk konseri coşturdu

Soğuk havaya rağmen Cumhuriyet Meydanını dolduran Burhaniyeliler Şentürk'ün türkülerine eşlik ederken büyük coşku yaşadı.

Burhaniye Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri içinde düzenlediği Arif Şentürk ve Gurup Narkoz konserleri ilgi gördü. İlk olarak sahneye çıkan Arif Şentürk, Rumeli ve Ege türküleri söylerken, Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibi de oyunları ile Şentürk'e eşlik etti. Meydanı dolduran Burhaniyeliler birbirinden güzel türkülere eşlik ederken, daha sonra sahne alan Gurup Narkoz'da şarkıları ile coşturdu. Konserleri, Belediye Başkan Vekili Hadiye Erok, Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç ve Meclis Üyesi Galip Yardımcı ile yüzlerce müzik sever izledi. Başkan Vekili Hadiye Erok ve Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç, Arif Şentürk ve Gurup Narkoz üyelerine plaket ve çiçek takdim etti.