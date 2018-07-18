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18 Temmuz 2018 13:41

Burhaniye’de atletizm kursu ilgi gördü

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı Atletizm Kursu ilgi gördü.

Burhaniye’de atletizm kursu ilgi gördü

18 Temmuz 2018 13:41

8 Eylül Stadında devam eden kurslarda çeşitli etkinlikler düzenlenirken, dün de birbirlerine su atan gençler unutulmaz bir gün yaşadı.


8 Eylül Stadında devam eden Atletizm Kursu’na 20 öğrenci katılırken, kursun 9 yaş üzeri öğrencilere açık olduğu anlatıldı. Öğrencilerin aşırı sıcağa rağmen büyük gayret gösterdiklerini anlatan Beden Eğitimi Öğretmeni Güngör Erenoğlu, “Çocuklarımızı teşvik etmek için ikramlarımız oluyor. Zaman zamanda eğlenceler düzenliyoruz. Dünde öğrenciler arasında birbirlerine su atma etkinliği düzenlendi. Kursumuz Ağustos sonuna kadar devam edecek. Ücretsiz olan kursumuza daha çok öğrenci bekliyoruz” dedi.




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