Burhaniye'de başarılı briççiler ödüllendirildi

Burhaniye Belediyespor Briç Şubesi çatısı altında bir araya gelen meraklılar, İskeledeki lokalde bir araya gelirken, düzenlenen yarışmalarda ilgi gördü.

Cumhuriyetin 95.yıldönümü nedeniyle düzenlenen yarışmaların tamamlandığını anlatan Briç Şube Başkanı Uğur Tarhal, yarışmaya katılanlara teşekkür etti. Yarışmaya 24 kişinin katıldığını anlatan Tarhal, Burhaniye'de briç sporunun her geçen gün yaygınlaştığını söyledi.

Yarışmada dereceye girenlere saat, fincan takımı ve rozet verdiklerini anlatan Tarhal, “Haftanın değişik günlerinde lokalde bir araya geliyoruz. Düzenlediğimiz yarışmalara çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişi katılıyor. Bu yarışmaya da ilçemizden 24 arkadaşımız katıldı. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.