Burhaniye'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan özel sporcularla geçtiğimiz yıl okulu birincilikle bitiren bir öğrenci ödüllendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz, Okul Müdürü Ahmet Arıcan ve Edebiyat Öğretmeni Birgül Sunal'ın katıldığı ödül töreninde coşku yaşandı. Geçen yıl okulu birincilikle bitiren Hayrettin Şayan ile özel sporculardan Muhsine Gezer, Arda Aygün ve Sevim Demircan IPC Türkiye ve Dünya şampiyonalarında göstermiş oldukları başarılarından dolayı okul aile birliğinin katkılarıyla çeyrek altınla ödüllendirildi. Öğrencilere ödüllerini veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz, başarılarının devamını diledi.