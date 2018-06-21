Burhaniye’de Başkan Uysal kırsal mahalleleri çamurdan kurtardı

‘Çamura Bastırmayacağız’ sloganıyla yola çıkan ve göreve geldiği günden bu yana kırsal mahallelerde söz verdiği yapım çalışmalarını hızla tamamlamaya gayret gösteren Uysal, Kırtık ve Avunduk halkına da verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor.

Burhaniye’nin organik tarım merkezi Kırtık’ta eksikleri gidermeye devam eden Burhaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kırtık halkının başlıca taleplerinden olan parke taş yol yapımına devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 6 bin metrekare parke taş döşenen ve 1000 metrekare daha döşenecek mahallenin iç yolları komple yenileniyor. 500 milimetre çapında toplam 150 metre yağmur suyu hattı yapılan Kırtık’ta yakın zaman içinde belediye kahvehanesinin çatısı ve tuvaletlerinin de komple yenilenmesi planlanıyor.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, Avunduk Kırsal Mahallesi’nde de yaklaşık 1500 metrekare doğal taş kaplama çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz yıl tamamlanan köy içi yolların kalan kısmını yapmaya başlayan ekiplerin çalışmalarının yakın zamanda bitirilmesi öngörülüyor.

Kırsal ve merkez mahallelerdeki çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Başkan Uysal, “Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak bizim başlıca görevimiz. İmkanlarımız elverdiği sürece vatandaşlarımızın isteklerini yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Çalışmalarımıza ve verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz” dedi.