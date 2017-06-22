Burhaniye’de Başkan Uysal küçük şampiyonlara kupa verdi

Belediye Meclis Salonunda düzenlenen kupa törenine Başkan Uysal’ın yanı sıra Federasyon Temsilcisi Cemal Erhanoğlu’da katıldı.

Başarılı sporcular, aileleri ile birlikte Belediyesi Meclis Salonu’nda buluşurken, şampiyonluk kutlaması yaptılar. U11 ve U12 takımı oyuncularının hepsine bisiklet sözü veren Başkan Uysal “Burhaniye Belediyespor alt yapıda çok iyi durumda. Bu çocuklarımızın spora yatkınlıkları, yetenekleri göz önüne alındığında onlara kol kanat germek ve destek olmak bizim görevimiz. Kendilerini canı yürekten kutluyor ve başarılarının hayat boyunca devam etmesini diliyorum. Tüm oyuncularımızın başarısını küçük bir kupa ile değil hepsine birer bisiklet ve kitap hediye ederek kutlamak istiyorum. Ayrıca onları hiç yalnız bırakmayan hocalarına, Belediyespor yönetim kurulumuza da teşekkür ediyorum” dedi.