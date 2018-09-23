Burhaniye'de Basketbol Federasyon Kupası maçları başladı

Atatürk Spor Salonu'nda başlayan karşılaşmalara 16 takım katılırken, kupa 29 Eylül'de sahibini bulacak.

Burhaniye Atatürk Spor Salonu, yurdun değişik yerlerinden gelen kadın basketbol takımlarının heyecanlı karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. Bir hafta sürecek karşılaşmaların ilk 3 günü Burhaniye'de oynanırken, çeyrek final, yarı final ve final maçları da Edremit'te yapılacak. Burhaniye'deki maçlar yoğun ilgi gördü. Federasyon kupası maçlarına ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını anlatan İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sabri Pekşen, "Salonumuza hareket geldi. Bu karşılaşmalar ilçemiz sporcularına ve özellikle bölgesel ligde oynayan sporcularımıza büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olacağını düşünüyoruz” dedi. Türkiye Basketbol Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Uğur Tellibayraktar da, "2018-2019 Türkiye Kadınlar Federasyon Kupası maçlarını Balıkesir'de oynuyoruz. Karşılaşmalara 16 takım katılıyor. Maçların ilk 3 günü Burhaniye'de oynanacak. Çeyrek final, yarı final ve final maçları da Edremit'te oynanacak. Bizlere destek olan Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye Belediyesi ve Edremit Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.