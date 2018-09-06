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06 Eylül 2018 15:11

Burhaniye’de basketbol turnuvası

Burhaniye’de ilk kez Belediyespor Basketbol Turnuvası, 7-9 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenleneceği açıkland.

Burhaniye’de basketbol turnuvası

06 Eylül 2018 15:11


Yurt genelinden 11 takımın katılacağı dostluk turnuvasında, U14-U16 kategorilerinde Kız Basketbol Takımları yer alacak. 7 Eylül Cuma günü sabah saat 09.00’da start alacak karşılaşmalar, 3 gün boyunca Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek.


Turnuvaya; Bandırma GSK, Ege Gelişim Sanat, Urla Gençlik, Buca Gençlik, Menemen Belediyesi, Ege Mega SK, Edremit Belediyesi Güre Spor, Burhaniye Belediyespor, Karagözoğlu SK, Canik Belediye Spor ve Ankara DİBA Akademi Kız Basketbol takımları katılacak. Basketbol turnuvasını geleneksel hale getirerek, her sene düzenlemeyi hedeflediklerini söyleyen Belediye Başkanı Necdet Uysal, Burhaniyeli sporseverlere takımlarına destek olma çağrısında bulunarak, “Turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar diliyorum. Takımlarına destek olmak için tüm halkımızı karşılaşmalara davet ediyorum” diye konuştu.




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