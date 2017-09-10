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10 Eylül 2017 11:13

Burhaniye’de bayan ressamlara teşekkür belgesi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi Sanat Evi Figen Köprülü ve Fatma Cevizoğlu Resim Atölyesi’nde eğitim gören kadınların Ören’de açtığı resim sergisi ilgi gördü.

Burhaniye’de bayan ressamlara teşekkür belgesi

10 Eylül 2017 11:13

Sergiyi gezen Belediye Başkanı Necdet Uysal, başarılı ressamları kutlarken, birer teşekkür belgesi verdi.


28. Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 13 kadının açtığı resim sergisi beğeni topladı. Figen Köprülü ve Fatma Cevizoğlu öncülüğünde hazırlanan minyatür, yağlı boya, akrilik boya ve kara kalem resimler büyük ilgi gördü. Figen Köprülü ve Fatma Cevizoğlu’na teşekkür eden Belediye Başkanı Necdet Uysal, hazırlanan hatıra defterini de imzaladı. Eserleri çok beğendiğini anlatan Başkan Uysal, kadın ressamlara teşekkür belgesi verdi. Kendilerine sağlanan imkanlar nedeniyle Belediye Başkanı Necdet Uysal’a teşekkür eden Figen Köprülü,” Atölyemizde başarılı çalışmalar yapıyoruz. Her yıl festivallerde de sergiler açıyoruz. Belediye Başkanımız Necdet Uysal’da sergimizi beğendi. Çalışmalarımız devam edecek” dedi.




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