Burhaniye’de bayan ressamlara teşekkür belgesi

Sergiyi gezen Belediye Başkanı Necdet Uysal, başarılı ressamları kutlarken, birer teşekkür belgesi verdi.

28. Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 13 kadının açtığı resim sergisi beğeni topladı. Figen Köprülü ve Fatma Cevizoğlu öncülüğünde hazırlanan minyatür, yağlı boya, akrilik boya ve kara kalem resimler büyük ilgi gördü. Figen Köprülü ve Fatma Cevizoğlu’na teşekkür eden Belediye Başkanı Necdet Uysal, hazırlanan hatıra defterini de imzaladı. Eserleri çok beğendiğini anlatan Başkan Uysal, kadın ressamlara teşekkür belgesi verdi. Kendilerine sağlanan imkanlar nedeniyle Belediye Başkanı Necdet Uysal’a teşekkür eden Figen Köprülü,” Atölyemizde başarılı çalışmalar yapıyoruz. Her yıl festivallerde de sergiler açıyoruz. Belediye Başkanımız Necdet Uysal’da sergimizi beğendi. Çalışmalarımız devam edecek” dedi.