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23 Haziran 2017 15:11

Burhaniye’de belediye deniz temizliği yaptı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü, deniz temizliğine başladı.

Burhaniye’de belediye deniz temizliği yaptı

23 Haziran 2017 15:11

Her zaman daha temiz bir Burhaniye mantığı ile gece gündüz demeden çalışan Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 21 kilometre sahil şeridine sahip Burhaniye’de kıyı temizliğinden sonra deniz temizliğine başladı.


Türkiye’de önemli yazlık kentlerden biri olan Burhaniye’de, deniz ve sahil temizliği ile de her sene ilçeye gelen turistlerden tam not alıyor. Sahillerinde her sene mavi bayrağı dalgalandırmayı başaran Burhaniye, bu anlamda deniz temizliklerine de son derece önem veriyor. Ören, Mahallesinde deniz temizliğine devam eden Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Ekipleri, sonra da, Pelitköy sahil kısmında ki deniz temizliklerine başlayacak. Sahillerin bakımına önem verdiklerini anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal “ 21 kilometre sahil şeridimizde deniz temizleme işi bizim için kaçınılmaz bir hizmettir. Akıntılar, değişen rüzgâr yönleri ve insanlar tarafından oluşturulan deniz kirliliğinin giderilmesi için belediye olarak elimizden gelen hassasiyeti ve sorumluluğu gösteriyoruz. İlçemizin görsel bütünlüğü ve en önemlisi çevre kirliliğini önlemek amacıyla bu hizmet son derece önemlidir. Tabi ki doğa unsurunun yanında insanlarımızın da bu konuda duyarlı olması gerektiğini söylemek zorundayım. Deniz temizliklerimizi yaparken, araç lastikleri, doğada yok olması en zor maddelerden olan naylon poşetler ve inşaat kalıntıları gibi kalıntılar çıkıyor. Biz bu doğayı temiz tutmak zorundayız. Geleceğimize daha yaşanabilir bir doğa bırakalım” dedi.




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