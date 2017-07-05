Burhaniye’de belediye hizmetleri takdir topladı

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile işbirliği yapan belediyenin düzenlediği piknik alanları ve çay bahçeleri vatandaşların dinlenme mekanları oldu.

Belediyenin şehir genelinde oluşturduğu park ve yeşil alanların yanı sıra piknik alanları ve kafeteryalar ile de vatandaşların zaman geçirebilecekleri alternatif alanlar takdir topladı. Bu kapsamda şehir genelinde oluşturulan park ve yeşil alanların dışında, Sübeylidere Mesire Alanı, Ayaklı Mesire Alanı, Öğretmenler Mahallesi Çay Bahçesi, 8 Eylül Kafeteryası, Bahçelievler Kafeteryası, Sahil Cafe,ve Taylıeli Kafe düzenlenerek hizmete sokuldu. Ayrıca, Şehir Turhan Bayraktar Parkı da modern bir şekilde düzenlenerek yeniden hizmete sunuldu.

Özellikle Burhaniye Merkez mahallelerinde eksikliği hissedilen sosyal donatı alanları Başkan Uysal ile birlikte arttırılırken yeni yapılan park ve kafeteryaları insanların hınca hınç doldurması da bu eksikliğin hissedildiğini ortaya koydu.. Yaz aylarında insanların bu tür alanları aradığını belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, ”Vatandaşlarımızın nezih ve güzel alanlarda vakit geçirebilmeleri için başlattığımız çalışmalar her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Her mahallemizde yaptığımız park ve yeşil alanların yanı sıra oluşturduğumuz sosyal donatı alanları ile de insanların birlikte sohbet edebilecekleri, zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturduk. Senelerdir kullanılmayan ve atıl durumda olan Ayaklı Mesire alanımız özellikle hafta sonları dolup taşıyor. Yine, farklı mahallelerimizde oluşturduğumuz kafeteryalar yaz sıcaklarında geceleri hınca hınç doluyor. Bu vesile ile görüyoruz ki vatandaşlarımızın yıllardır beklediği hizmeti gerçekleştiriyoruz.” dedi.