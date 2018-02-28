Burhaniye’de Belediye Personeli eğitimde

Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği birimince verilen eğitimler, Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Belediye personeli; çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeniyle ilgili hususlarda eğitim gördü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliği kapsamında, personele periyodik olarak eğitim verildiğini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Personelimizin sağlıklı ve güvenilir ortamda çalışabilmesi için eğitimlere büyük bir önem veriyoruz. Çalışanlarımızın kanuni hak ve yükümlülüklerinin önemini özümsemeleri için eğitim programlarını düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Bizim için önce personelimizin güvenliği gelir. Bu kapsamda, çeşitli konularda düzenlenen eğitim programlarıyla çalışanlarımıza bilgi aktarmaya çalışıyoruz.”