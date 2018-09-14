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Burhaniye'de Belediye personeline etik davranış ilkeleri eğitimi

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi’nin 2018 yılı aylık hizmet içi eğitim planı gereğince, tüm daire müdürleri ve personeline yönelik, ‘Belediyelerde Etik Kurallar ve Etik Komisyonları’ konulu eğitim düzenlendi.

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi'nin 2018 yılı aylık hizmet içi eğitim planı gereğince, tüm daire müdürleri ve personeline yönelik, ‘Belediyelerde Etik Kurallar ve Etik Komisyonları' konulu eğitim düzenlendi.


Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç'ın katılımıyla Hüsnü Pazarbaşı Gençlik ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen eğitimde; etik ve kamu etiği, etik davranış ilkeleri, kamu görevlilerinden beklenen etik davranışlar gibi konular hakkında personel bilgilendirildi. Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen eğitim, emekli Sayıştay Daire Başkanı Necip Turguter tarafından verildi.


Burhaniye Belediyesi olarak eğitimlere büyük önem verdiklerini ve farklı içeriklerle belediye personeline yönelik periyodik eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini söyleyen Belediye Başkanı Necdet Uysal, kamu kurum ve kuruluşlarında etik davranış kurallarına büyük önem gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, “Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, etik davranış ilkelerini belirlemek bilmemiz gereken konuların başında gelir. Bizler vatandaşlarımızla iletişim kurarken onları anlamalı, dinlemeli ve onlara iyi davranmalıyız” şeklinde konuştu.

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