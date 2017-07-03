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03 Temmuz 2017 13:38

Burhaniye’de Belediye Zeytinyağı ilgi gördü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir’de büyükşehir uygulamasının başlaması ile birlikte 40 bin zeytin ağacı ile Edremit Körfezi’nin en büyük zeytin üreticisi konumuna gelen Burhaniye Belediyesi’nin ürettiği zeytinyağları ilgi gördü.

Burhaniye’de Belediye Zeytinyağı ilgi gördü

03 Temmuz 2017 13:38

İnternet yoluyla yağ satan Belediye, Ören Meydanında da zeytinyağı satış standı kurdu.


Ören meydanında kurulan stantta satılan Belediye Zeytinyağları ilgi gördü. Belediye, zeytinyağının yanı sıra zeytinyağı sabunu da satıyor. Zeytinyağlarının ilgi gördüğünü anlatan stant görevlisi Muhsin Budak, ”5 litrelik zeytinyağlarını 125 liradan satıyoruz. Litrelik şişeler ise 30 liradan satılıyor. Zeytinyağı sabunlarını da tekli olanları 2,5,4’lü ambalajları da 8 liradan satıyoruz. Satışını yaptığımız zeytinyağları erken hasat ve soğuk sıkımdır. Satışlarımız sezon sonuna kadar devam edecek” dedi.




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