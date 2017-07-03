Burhaniye’de Belediye Zeytinyağı ilgi gördü

İnternet yoluyla yağ satan Belediye, Ören Meydanında da zeytinyağı satış standı kurdu.

Ören meydanında kurulan stantta satılan Belediye Zeytinyağları ilgi gördü. Belediye, zeytinyağının yanı sıra zeytinyağı sabunu da satıyor. Zeytinyağlarının ilgi gördüğünü anlatan stant görevlisi Muhsin Budak, ”5 litrelik zeytinyağlarını 125 liradan satıyoruz. Litrelik şişeler ise 30 liradan satılıyor. Zeytinyağı sabunlarını da tekli olanları 2,5,4’lü ambalajları da 8 liradan satıyoruz. Satışını yaptığımız zeytinyağları erken hasat ve soğuk sıkımdır. Satışlarımız sezon sonuna kadar devam edecek” dedi.