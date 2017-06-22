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22 Haziran 2017 13:55

Burhaniye’de Beyazay Derneği kuruldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Türkiye Beyazay Derneği Burhaniye Şubesi kuruldu.

Burhaniye’de Beyazay Derneği kuruldu

22 Haziran 2017 13:55

Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç’ı makamında ziyaret eden dernek üyeleri derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdiler.


Temelleri 1988’e dayanan ve 2007’de kamu yararına çalışma statüsü kazanan Türkiye Beyazay Derneğinin Burhaniye Şubesi açıldı. Yurtiçi ve Yurtdışında yaklaşık 100 şubesi bulunan dernek Cumhurbaşkanlığı himayesinde faaliyetlerine devam ediyor. Dernek tüm engel guruplarına yönelik faaliyetler yapıyor. Haziran ayı sonunda Beyazay Derneği Burhaniye Şubesinin Genel Kurulunun yapılacağı belirtilirken, engelli vatandaşlara yönelik olarak birçok faaliyetin yapılacağı açıklandı. Dernek yönetimini kutlayan Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç, derneğin önemli hizmetler yapacağını söyledi.




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