Burhaniye’de bitkilere ekolojik gübreleme

Çalışmalar, Burhaniyeli iş adamı Naim Çağıl’ın desteğiyle, Park ve Behçeler Müdürlüğü fidan üretim serasında start aldı.

Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de kullanımı gittikçe yaygınlaşan bir toprak düzenleyici ve bitki besleme materyali olan solucan gübresi, toprağın havalanması, bitkilerin hastalıklara karşı direncinin artması, bitkileri olumsuz hava şartlarından koruması ve bitkinin uzun süre besin ihtiyacını karşılaması gibi faydalarının yanı sıra kokusuz olmasıyla dikkat çekiyor. Burhaniye Belediyesi’nin ekolojik bitki yetiştiriciliğine önem verdiğini söyleyen Belediye Başkanı Necdet Uysal, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün solucan gübresiyle ilgili çalışmalarını gönülden desteklediğini belirtti.

Modern tarım çalışmalarını yakından takip ettiklerini vurgulayan Başkan Uysal, “Amacımız, solucanlardan gübre üreterek, Burhaniye’nin park ve bahçelerinde gübrelenen alanların verimliliği artırmak. Solucan gübresi toprağı kimyasal kirden arındırıyor, toprağın organik madde ihtiyacını karşılıyor. Toprağı nemli tutarak sulama ihtiyacını azaltıyor. Belediyemiz, 2017’de 38 bin 961 metrekare park ve yeşil alanın yapımını tamamladı. Söz konusu alanlardaki bitkilerin gübreye ihtiyacı var. Artık tüm dünya ekolojik gübrelemeye geçti. Solucan gübreleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce bitki, ağaç ve çiçek ekiminde kullanılacak. Üretime başlayabilmemiz için gerekli miktarda gübre vererek, desteklerini belediyemizden esirgemeyen Sevgili dostumuz Naim Çağıl’a da teşekkürlerimi iletiyorum.”dedi.