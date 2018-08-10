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10 Ağustos 2018 12:11

Burhaniye’de boğulmalarda ilk yardım eğitimi düzenlendi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, denizde boğulma olaylarının artması Toplum Sağlığı Merkezini harekete geçirdi.

Burhaniye’de boğulmalarda ilk yardım eğitimi düzenlendi

10 Ağustos 2018 12:11

Reha Yurdakul Toplantı Salonunda vatandaşlara "Boğulmalarda İlkyardım" konulu eğitim verildi.


Eğitim Hemşiresi Gamze Karan, boğulma olaylarında yapılması gerekenleri anlatırken, konu ile ilgili filmlerde gösterdi. İlçenin en yoğun günlerini yaşadığını anlatan Karan, boğulma olaylarında yapılacakları anlattı. Karan, “ Çırpınmakta olan kişiye, suda kurtarma eğitimi almamış kişilerin dışındakiler, yüzme bilseler dahi yaklaşmamalı. Boğulan kişiye mümkünse bir tekne ile yaklaşmalı. Mümkün değilse ipe bağlı bir can simidi ya da tahta parçası, çırpınan kişiye atılabilir. Kurtarılan kişi karaya çıkarılıp sırtüstü yatırılmalı. Yakası ve kemeri gevşetilmeli, varsa takma dişi çıkarılmalı. Çenesi yukarı gelecek şekilde başı geriye çekilmeli, varsa ağzının içindeki yabancı cisimler temizlenmeli. Solunum yolları açılmalı. Suda boğulmalarda, boğulma sırasında nefes borusu girişinin kasılmasına bağlı olarak çok az miktarda su akciğerlere girer. Suda boğulanlarda özellikle soğuk havalarda 20-30 dakika geçse bile yapay solunum ve kalp mesajına başlanmalıdır. En yakın sağlık merkezine ulaşması sağlanmalı veya 112 den yardım istenmelidir” dedi.




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