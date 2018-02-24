Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 12:41

Burhaniye’de CHP’li kadınlar çocuk istismarının önlenmesi için çalışma başlattı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından ilçe başkanlıklarına gönderilen Çocuk İstismarının Kadınlar Durduracak basın açıklaması Cumhuriyet Meydanında yapıldı.

Burhaniye’de CHP’li kadınlar çocuk istismarının önlenmesi için çalışma başlattı

24 Şubat 2018 12:41

Kalabalık bir gurubun da destek verdiği basın açıklamasını Kadın Kolları Başkanı Songül Erkeskin okudu.


Cumhuriyet Meydanında toplanan kadınlara çok sayıda erkek de destek verirken. CHP İlçe Başkanı Tarık Erdil ve CHP’li eski belediye başkanı Fikret Akova’da da kadınları yalnız bırakmadı. Kadınlar çok sayıda pankart açtı. Burhaniye CHP Kadın Kolları Başkanı Songül Erkeskin sloganlarla desteklenen konuşmasında söyledi.”Çocukların, güvenilir bir ortamda büyümelerini sağlamak hükümetin en öncelikli sorumluluğuyken, her gün yeni bir çocuk istismarı haberi ile uyanıyoruz."dedi.


Erkeskin "İnsanlığın partisi, dili, dini, ırkı yoktur, istismar insanlık suçudur ve çocuklarımız geleceğimizken onları korumak hepimizin göreviyken susmak buna sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Biz suç ortağı olmayacağız. Takipçi olacağız, denetçi olacağız, önleyen olacağız. ”Cumhuriyet Meydanındaki kalabalık topluca hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra sessizce dağıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    9°C
  • Salı
    Yağmurlu
    9°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç