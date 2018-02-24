Kalabalık bir gurubun da destek verdiği basın açıklamasını Kadın Kolları Başkanı Songül Erkeskin okudu.

Cumhuriyet Meydanında toplanan kadınlara çok sayıda erkek de destek verirken. CHP İlçe Başkanı Tarık Erdil ve CHP’li eski belediye başkanı Fikret Akova’da da kadınları yalnız bırakmadı. Kadınlar çok sayıda pankart açtı. Burhaniye CHP Kadın Kolları Başkanı Songül Erkeskin sloganlarla desteklenen konuşmasında söyledi.”Çocukların, güvenilir bir ortamda büyümelerini sağlamak hükümetin en öncelikli sorumluluğuyken, her gün yeni bir çocuk istismarı haberi ile uyanıyoruz."dedi.

Erkeskin "İnsanlığın partisi, dili, dini, ırkı yoktur, istismar insanlık suçudur ve çocuklarımız geleceğimizken onları korumak hepimizin göreviyken susmak buna sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Biz suç ortağı olmayacağız. Takipçi olacağız, denetçi olacağız, önleyen olacağız. ”Cumhuriyet Meydanındaki kalabalık topluca hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra sessizce dağıldı.