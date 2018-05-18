Burhaniye’de çiftçiler belgeli oldu

Yaklaşık 2 ay süren kurslarda toplam 47 kursiyer, Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursunda 80 Saat, Arıcılık Kursunda 72 Saat, Zeytin Ağacı Budama Kursunda ise 32 saat eğitim gördü. Arıcılık Kursunu ve Süt Sığırı Yetiştiricisi Kursunu başarıyla tamamlayıp belge alan kursiyerlerden şartları uygun olanlar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe desteklerinden faydalanabilecekler.

Sertifika dağıtım töreninde konuşan Kaymakam Hüseyin Öner, “Günümüz koşullarında eğitim, eskisi gibi okullarda başlayıp okullarda biten bir süreç olmaktan çıktı. Artık kendimizi geliştirmek ve mesleki bilgilerimizi artırmak için ya da yeni bir meslek edinmek için hayat boyu öğrenmeye kendimizi adamalıyız. Bununla birlikte tarım ilçesi olan Burhaniye’de tarımsal faaliyetler yapacak insanların, çiftçilerimizin eğitimi çok önemli. Ziraat erbabımız ne kadar nitelikli ve bilgili olursa o nispette tarımsal üretim de gelişecektir. Hem ülkemiz hem de ilçemiz tarımı ve ekonomisi için mesleğinde bilgili, eğitimli genç çiftçilere ihtiyacımız var. Bu tür kurslar da bu ihtiyaçlara hizmet ederek ülke kalkınmasına fayda sağlıyor. Bu çalışmalarda emeği geçen müdürlerimizi, öğretmenlerimizi, usta öğreticilerimizi ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum.” dedi.