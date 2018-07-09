Burhaniye’de çiftçilere gereksiz gübre kullanmayın uyarısı

Gübre Uzmanı Ziraat Mühendisi Ayhan Coşkun, gereksiz kullanılan gübrenin toprağa zarar verdiğini ve verimin düşmesine neden olduğunu anlattı.

Kavakdibi Caddesindeki gübre beyinde düzenlenen toplantıda, gübre çeşitleri ve kullanımı konusunda bilgiler verildi. Piyasada çok çeşitli gübrenin bulunduğunu anlatan Ziraat Mühendisi Ayhan Coşkun, “Gereksiz gübre kullanımı topraklara zarar vermektedir. Bunun için gübre kullanımında çok dikkati olunmalı. Gübre kullanmadan önce mutlaka toprağınızı tahlil ettirin. Her zaman sizlere yardımcı olmaya hazırız” dedi. Çiftçilerden gelen soruları da cevaplayan Coşkun, yeni nesil yavaş salınımlı gübrelerin kullanımı hakkında da çiftçileri bilgilendirdi. Çiftçiler, ektikleri ürünlere nasıl ve ne zaman gübre atacakları konusunda aydınlatıldı. Gübre Bayi Kazım Karabıyık da Ziraat Mühendisi Ayhan Coşkun ve katılımcılara teşekkür ederken, çiftçilerle daha sık bir araya geleceklerini söyledi.