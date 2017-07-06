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06 Temmuz 2017 15:45

Burhaniye’de çimlere basmak yasak değil

Burhaniye Belediyesi tarafından yeşil alanların korunması için konulan tabelalar ilgi çekti.

Burhaniye’de çimlere basmak yasak değil

06 Temmuz 2017 15:45

Tabelalarda çimlere basmanın yasak olmadığı vurgulandı.


Burhaniye Belediyesi tarafından şehir genelinde sürdürülen yeşil alan çalışmaları devam ederken yapılan yerlerin korunması adına da yeni tabelalar yerleştiriliyor. Tabelalarda çimlere zarar verecek şeylerin yapılmaması konusuna dikkat çekildi. Çimlere basılmasının değil çimler üzerinde mangal yakılmasının, çadır, şemsiye kurulmasının, ateş yakılmasının zarar vereceği belirtiliyor. Yapılan yeşil alanların sadece Belediye tarafından değil vatandaşlar tarafından da korunması gerektiğini vurgulayan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Belediye ekiplerimiz şehir genelinde yeşil alan ve peyzaj çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Ancak özellikle sahil kesiminde yer alan mahallelerimizde yeşil alan olarak belirlenen alanlarda maalesef ki birçok vatandaşımız mangal yakarak çimlere ve yeşil alanlara zarar veriyorlar. Yeşil alanlar buraların güzel görünmesi için oluşturulan alanlar bunun için buralarda mangal yakılması gibi eylemler yapıldığında yeşil alanlarımız zarar görüyorlar. Belediye olarak bu alanların bakımlarını ve onarımlarını sürekli yapıyoruz ancak bu konuda vatandaşlarımızın da koruyucu ve duyarlı olmaları gerekmektedir” dedi.




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