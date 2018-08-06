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06 Ağustos 2018 09:15

Burhaniye’de çocuklara ahşap boyama kursu

Burhaniye ilçesinde, Ahşap Tasarım standı açan Hülya Şimşek’in düzenlediği boyama kursları da ilgi gördü.

Burhaniye’de çocuklara ahşap boyama kursu

06 Ağustos 2018 09:15

Kurslara 7’den 70’e herkesin ilgi gösterdiğini anlatan Şimşek, sanatını öğretmek için çalıştığını söyledi.


Burhaniye’de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün açtığı kurslarda beceri sahibi olan 3 çocuk annesi Hülya Şimşek’in İskele Geze Pazarı’nda açtığı stant ilgi görürken, standı ziyaret eden meraklılara da sanatını öğretmeye başladı. Şimşek’in standını dolduran vatandaşlar ahşap boyamayı öğreniyor. Çocuk gelişimi eğitimi alan Şimşek, “Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurslarına katılarak, ahşap tasarımı ve boyama işini öğrendim. Burada ürünlerimi satarken, meraklılarına da boyama yaptırıyorum. Bu işin 7’den 70’e meraklılara var. Ancak daha çok çocuklar ilgi gösteriyor” dedi.




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