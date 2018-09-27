Burhaniye'de çöp konteynerleri yeşillendi

İlk olarak Uğur Mumcu Bulvarı'na konulan 800 litrelik iki çöp konteyneri, Burhaniye Belediyesi kademesinde üretildi.

İlçeyi görüntü kirliliğinden kurtarmak için suni çim kaplamalı dekoratif modellerin tercih edildiğini söyleyen Belediye Başkanı Necdet Uysal, kentin her noktasında hijyeni ve temizliği sağlamak için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirterek, “Estetik görünüme ve temizliğe önem veriyoruz. Suni çim kaplama çöp konteynerleri Burhaniye sokaklarına renk katacak, hoş bir görüntü sağlayacak. Çöp konteynerlerini Belediyemiz kademesinde kendi imkânlarımızla ürettik, böylelikle belediye bütçesinden tasarruf da sağlamış olduk. Halkımızdan gelen talep ve öneriler doğrultusunda sayılarını arttıracağız” diye konuştu.