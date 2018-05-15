Burhaniye’de çöp transfer aracı filoya katıldı

Uysal, uzun yıllardır vatandaşlar tarafından büyük şikayet konusu olan, çevre ve insan sağlığını tehdit eden Şarköy vahşi çöp depolama alanı sorununu çözdü. Burhaniye’de çöp sorununa taşımalı çözüm getiren Başkan Uysal, ilçenin büyük ihtiyaç duyduğu yeni çöp transfer aracını belediye filosuna kazandırdı.

Vahşi depolama yapılan çöplüğün acilen kaldırılmasını talep eden Şarköy halkına verdiği sözü tutan Başkan Uysal, 470 bin liralık yatırımla ilçenin büyük ihtiyaç duyduğu yeni çöp transfer aracı ve çekicisini filosuna kattı. Belediye tarafından KDV muafiyeti kullanılarak ve 38 bin lira kar sağlanarak satın alınan 81 metreküplük yürüyen tabanlı katı atık transfer aracı hizmete sunuldu. Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleşen tanıtım ve kurban kesim töreninde, Başkan Necdet Uysal’ın yanı sıra Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç, Cemil Bahadır ve Güngör Persil hazır bulundu.

Yaklaşık 9 aydır kiralık araçla çöp transferi yapan ve bugüne kadar toplam 10 bin ton çöp götüren Burhaniye Belediyesi, yeni transfer aracıyla günde yaklaşık 80 ton çöp nakli yapacak. İlçede toplanan katı atıklar belediye şantiye alanında toplanarak, Balıkesir Savaştepe Karayolu üzerindeki Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’na taşınacak.

Burhaniye’ye bundan sonra çöp dökülmeyeceğinin ve sorunun şehir genelinde toplanan çöplerin transferiyle çözüleceğinin müjdesini veren Başkan Uysal, “Halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirdik. Kendi imkanlarıyla Körfez’de çöpünü taşıyan tek ilçeyiz” dedi.

Uysal, Şarköy’de bulunan vahşi çöp depolama alanının yıllardan bu yana çevre ve insan sağlığını tehdit ettiğinin altını çizerek, “Çöplükten yayılan pis kokular özellikle yaz aylarında katlanılamaz boyutlara geliyordu. Metan gazı nedeniyle sık sık yangınların çıktığını biliyoruz. Çöp depolama alanını ıslah edeceğiz. Halkımıza daha iyi hizmet sunmak adına, araç filomuzdaki eksiklikleri gideriyoruz, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni araçlar almaya devam ediyoruz. Hizmet kalitemizi arttırmak ve katı atıkların depolama alanlarına hızlı ve ekonomik şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla aldığımız aracımız ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.