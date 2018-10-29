Burhaniye'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı

Cumhuriyet Meydanında, çelenklerin konmasının ardından Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mümin Ertuğran ve Belediye Başkanı Necdet Uysal'ın katılımcıların bayramını kutlarken, düzenlenen törenlerde de büyük coşku yaşandı.

Cumhuriyet Meydanını dolduran Burhaniyeliler, Cumhuriyetin 95. yıldönümü törenlerindeki gösterileri alkışladı. Okullardaki halk oyunları ekipleri ve öğrenciler, rengarenk giysileriyle törenlere coşku katarken, ilk kez törenlere katılan bisikletçiler de ilgi odağı oldu. Sunuculuğunu Edebiyat Öğretmeni Ahmet Altınsoy'un yatığı törenlerde günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Kaymakam Hüseyin Öner yaptı. Öğrenciler şiirler okurken, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri de protokol üyeleri tarafından verildi. Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekipleri ile Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri büyük ilgi görürken, Mustafa Müdüroğlu Ortaokulunda kurulan Öğretmenler Bando Takımı da gösterileri ile büyük alkış aldı. Resmi geçit törenine, askerler, öğrenciler ve gaziler ile bisikletçiler katılırken, araçlar da geçit yaptı. Kaymakam Hüseyin Öner, organizasyonda görev alan öğretmenlere teşekkür etti.