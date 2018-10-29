Burhaniye'de Cumhuriyet Kadınları Defilesi yoğun ilgi gördü

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen defilede sandıklardan çıkan 14 adet 50 ile 80 yıllık gelinliklerle, nişan ve düğün kıyafetleri amatör mankenler tarafından sunulurken, büyük alkış aldı.

Cumhuriyet Meydanındaki defileyi, Kaymakam Hüseyin Öner ile eşi Zehra Mine Öner, Ak Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal ile eşi Aydan Uysal, Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç ile Müftü Hacı Öz ve binlerce Burhaniyeli izledi. El Sanatları Öğretmeni Özlem Tezcan'ın organize ettiği defilede sunulan nostaljik kıyafetler büyük ilgi görürken, ay yıldızlı kıyafeti ile sahneye çıkan mankende ilgi odağı oldu. Defilenin ardından sahne alan İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu da büyük alkış aldı. Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Necdet Uysal, defileyi organize eden Öğretmen Özlem Tezcan ile Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu yöneticilerine plaket ve çiçek verdi.

Katılımcılara teşekkür eden Kaymakam Hüseyin Öner, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95.yılında bu gün çok güzel bir programı yaptık. Hem Cumhuriyet Kadınları Defilesi hem de ardından İzmir Türk Dünyası Halk Dansları ve Müzik Topluluğunun çok güzel gösterisine burada hep birlikte tanıklık ettik. Çok güzel bir akşamdı. Başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyeti ve bu vatanı bize emanet eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Necdet Uysal da, “Bu sene, 3 gün 3 gece Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri düzenledik. Bu konuda çok iyi tepkiler aldık. Yani Cumhuriyetimizin 95.yılında ona uygun insanlar olmaya çalışıyoruz. Ona layık insanlar olmaya çalışıyoruz, vatandaşlar olmaya çalışıyoruz. Tabi ki Cumhuriyet bizden bir şey istiyor. Türk insanından çok çalışmak istiyor. Bizim Cumhuriyete borcumuz çok çalışmak. Biz ancak Cumhuriyete borcumuzu çok çalışarak ödeyebiliriz.”dedi. Öğretmen Özlem Tezcan ise, “ Bu gün Cumhuriyet bayramı etkinleri içerisinde Cumhuriyet Kadınları Defilesini düzenledik. Bu defilede kullandığımız kıyafetler, Burhaniye yöremize ait olup Cumhuriyet döneminden bu güne kadar sandıklardan çıkardığımız kıyafetlerdir. Gerçekten çok güzel kıyafetleri sandıklardan bulup halkımızın beğenisine sunduk. 14 tane kıyafetimizi bu gün defilede kullandık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.